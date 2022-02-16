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Происшествия16 февраля 2022 6:59

В Кирове сотруднику крупной управляющей компании полгода не платили зарплату

Общая сумма накопленной задолженности превысила 180 тысяч рублей
Алексей Романов
Алексей Романов
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Работодатель частично погасил задолженность только после внесения прокурорского представления

Работодатель частично погасил задолженность только после внесения прокурорского представления

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировская прокуратура провела проверку по факту невыплаты заработной платы сотруднику крупной управляющей компании ООО УК «Жил-Сервис-Плюс». Об этом сообщили в надзорном органе.

Выяснилось, что заявитель не получал деньги на протяжении первых нескольких месяцев 2021 года. Общая сумма задолженности превысила 180 тысяч рублей. Не получил расчет мужчина и после увольнения. При этом у работодателя имелась возможность полностью расплатиться со своим сотрудником.

В результате на юридическое лицо завели уголовное дело. Руководителю УК внесено представление. После вмешательства прокуратуры бывшему работнику обслуживающей организации выплатили 127 тысяч рублей. Полное восстановление трудовых прав находится на контроле представителей надзорного органа.