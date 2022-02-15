В Кирове вывезут снег с улиц Некрасова, Мира и из «Васильков»

Техника пройдет по восьми участкам в разных районах города.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кирове в ближайшие сутки вывезут снег с восьми участков города. Об этом сообщает мэрия.
Рабочие почистят следующие места:
- ЖК «Васильки» (заужения);
- ул. Некрасова - от Сурикова до Октябрьского пр-та;
- ул. Парфетьевскую и Тарасовскую (слобода Никольская, треугольники видимости);
- ул. Мопра - от Карла Маркса до Октябрьского пр-та;
- ул. Мира (заужения);
- ул. Володарского - от Герцена до Воровского;
- ул. Левитана - от ул. Пугачева до дома №26;
- ул. Грибоедова - от Щорса до дома №1 по ул. Грибоедова.
Автомобилистов убедительно просят не оставлять свои машины в зоне проведения работ. Уборка выполняется преимущественно в ночное время.