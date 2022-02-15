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Общество15 февраля 2022 15:03

В Кирове вывезут снег с улиц Некрасова, Мира и из «Васильков»

Утвержден график уборки улиц на ближайшие сутки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Техника пройдет по восьми участкам в разных районах города.

Техника пройдет по восьми участкам в разных районах города.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове в ближайшие сутки вывезут снег с восьми участков города. Об этом сообщает мэрия.

Рабочие почистят следующие места:

- ЖК «Васильки» (заужения);

- ул. Некрасова - от Сурикова до Октябрьского пр-та;

- ул. Парфетьевскую и Тарасовскую (слобода Никольская, треугольники видимости);

- ул. Мопра - от Карла Маркса до Октябрьского пр-та;

- ул. Мира (заужения);

- ул. Володарского - от Герцена до Воровского;

- ул. Левитана - от ул. Пугачева до дома №26;

- ул. Грибоедова - от Щорса до дома №1 по ул. Грибоедова.

Автомобилистов убедительно просят не оставлять свои машины в зоне проведения работ. Уборка выполняется преимущественно в ночное время.