В Кировской области реорганизуют «Агентство энергосбережения»

Реорганизацией предприятия намерено заняться правительство Кировской области. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области собираются реорганизовать КОГУП «Агентство энергосбережения». Об этом сообщает Контрольно-счетная палата региона.

Специалисты КСП подсчитали, что деятельность организации неэффективна. Расчетным периодом стали 2018-2021 годы. Так, за указанный период в областной бюджет поступило 6,7 миллиона рублей отчислений от чистой прибыли агентства. При этом сама прибыльность маловата: в 2020 году - 1,2 миллиона рублей, в 2019 году - убыток в семь миллионов. В то же время эксперты отметили, что с каждым годом росли управленческие расходы компании: в 1,4 раза с 2018 года.

Имеющимся финансово-имущественным ресурсом организация распоряжалась неэффективно: плохое состояние большей части недвижимости, нарушение законодательства при сдаче его в аренду, убыточность основной коммерческой деятельности и так далее. Итог таков: сейчас правительство региона планирует реорганизацию предприятия. Отчет о проверке направили в региональный Минстрой, а также министерство имущественных отношений.