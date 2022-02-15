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Общество15 февраля 2022 14:25

В Зуевском районе компания-перевозчик задолжала зарплату своим сотрудникам

15 работников не увидели своих денег
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Задолженность перед работниками погасили после вмешательства прокуратуры.

Задолженность перед работниками погасили после вмешательства прокуратуры.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Зуевском районе автотранспортное предприятие не платило зарплату сотрудникам. В ситуацию вмешалась областная прокуратура.

Как сообщает ведомство, проверка прошла в организации «Зуевка - Новотранс». Выяснилось, что 15 работников предприятия не получили зарплату в декабре 2021 года. Сумма задолженности составила более 230 тысяч рублей.

Руководству компании внесли представление. Для того, чтобы вернуть зарплату работникам в полном объеме, прокуратура обратилась в суд с иском о принудительном взыскании. После этого компания выплатила сотрудникам причитающееся.