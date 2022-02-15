Кировских подрядчиков обязали расчистить от снега подъезды к социально-значимым объектам

Вывоз снега с улиц города производится преимущественно в вечернее и ночное время. Фото: admkirov.ru

Подрядные организации Кирова в ежедневном порядке продолжают расчищать улицы и пешеходные зоны от снежных масс. Однако к работе ответственных лиц есть определенные претензии. Об этом сообщили в городском УДПИ.

По словам экспертов, если магистральные улицы областного центра находятся в удовлетворительном состоянии, то к уборке от снега второстепенных дорог остаются вопросы. В связи с этим подрядчикам поручено в первую очередь привести в порядок подъезды к социально-значимым учреждениям: школам, медицинским учреждениям и детским садам.

Кроме того, недовольны работой подрядных организаций также и жители некоторых микрорайонов. Для того, чтобы пожаловаться на некачественную уборку, кировчане могут позвонить по телефону: 8-922-967-22-34. При этом следует уточнить адрес и разъяснить проблему.