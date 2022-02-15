На жительницу Омутнинского района завели уголовное дело за истязание малолетнего сына

В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Омутнинского района, подозреваемой в истязании маленького сына. Подробности сообщили в ведомстве.

По версии сотрудников регионального Следкома, женщина систематически избивала 7-летнего мальчика в период с сентября 2021 по январь 2022 года. В результате чего ребенок испытывал не только физические страдания, но и психологические потрясения.

В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства преступления. Нерадивой матери грозит наказание в виде лишения свободы и родительских прав.