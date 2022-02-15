В Кирове на улице Казанской легковушка сбила несовершеннолетнюю девушку

По предварительным данным, девушка переходила проезжую часть в неположенном месте. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 14 февраля, в Кирове произошло очередное ДТП, в котором пострадал пешеход. Авария случилась в 10 часов 37 минут на улице Казанской у дома №50. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения пострадавшая получила травмы. Потребовалась ли ей медицинская помощь и госпитализация, пока не сообщается.

Всего же за прошедшие сутки на на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Все происшествия были связаны с несоблюдением правил дорожного движения.