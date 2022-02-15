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Здоровье15 февраля 2022 7:16

В Кировской области коронавирусом болеют более 36 тысяч человек

Количество пациентов на дому начало плавно сокращаться
Алексей Романов
Алексей Романов
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Компьютерную томографию легких за сутки прошел 691 кировчанин

Компьютерную томографию легких за сутки прошел 691 кировчанин

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 2071 новый случай заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 474 заболевших. По данным сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 854.

В инфекционных стационарах проходят лечение 4103 пациента. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 190 кировчан с коронавирусом, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находится 32 541 житель Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 4669 вызовов на дом от больных с этим диагнозом. Компьютерную диагностику легких в медицинских организациях региона прошел 691 человек.