В Кировской области коронавирусом болеют более 36 тысяч человек

Компьютерную томографию легких за сутки прошел 691 кировчанин Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 2071 новый случай заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 474 заболевших. По данным сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 854.

В инфекционных стационарах проходят лечение 4103 пациента. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 190 кировчан с коронавирусом, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находится 32 541 житель Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 4669 вызовов на дом от больных с этим диагнозом. Компьютерную диагностику легких в медицинских организациях региона прошел 691 человек.