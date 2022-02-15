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Общество15 февраля 2022 6:19

В Кирове с начала года управляющие компании заплатили миллион рублей за неочищенные от снега крыши

Штраф за одно подобное нарушение может составить до 300 тысяч
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Во время проверок в первую очередь осматривают здания, прилегающие к пешеходной зоне. Фото: admkirov.ru

Во время проверок в первую очередь осматривают здания, прилегающие к пешеходной зоне. Фото: admkirov.ru

С начала года кировские управляющие компании получили штрафы на миллион рублей за неочищенные от снега крыши. И это только в Первомайском районе. Об этом сообщили в горадминистрации.

После случая со сходом снега на коляску, где лежал младенец, по городу вновь прошли рейды. Специалисты осматривают в основном здания, прилегающие к пешеходным зонам. К примеру, на крышах домов №63 и 65 по улице Ленина зафиксировали снег и сосульки. После окончания рейда очистили кровлю дома №72 по этой же улице.

О снежных навесах и сосульках на крышах зданий кировчане могут сообщить в свою управляющую компанию или теруправление. Отслеживаются и сигналы в соцсетях. Обслуживающим организациям, в свою очередь, напомнили о штрафах за неочищенные крыши. За одно нарушение можно заплатить до 300 тысяч рублей.