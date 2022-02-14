Семья из Кирово-Чепецка спустя 77 лет нашла место захоронения их родственника, погибшего в годы войны

Наш земляк Михаил Шустов погиб в бою в апреле 1945 года. Фото: ОНФ по Кировской области

В Кирове активисты ОНФ помогли родственникам бойца Великой Отечественной войны, нашего земляка, найти место его захоронения. Семья Шустовых узнала об этом спустя 77 лет.

Ранее к общественникам обратился полковник запаса, кандидат исторических наук Александр Грибовский. Под его началом в Московском авиационном институте устанавливали судьбы солдат, погибших в годы войны. В 2015-2018 годах выяснилось, что множество останков захоронены в Германии, в Потсдаме, на российском (советском) воинском кладбище, по сути - братской могиле. Оказалось, что в ней лежат и останки бойца из Кировской области.

Сержант гвардии Михаил Шустов, наш земляк, до войны проживал в деревне Подъеланцы Просницкого (ныне Кирово-Чепецкого) района. За время службы он получил несколько наград - орден Отечественной войны I степени, орден Красной звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Солдат погиб 24 апреля 1945 года.

Удалось выяснить, что в Просницком районе проживала и мать бойца. Общественники разместили информацию о поиске родственников Михаила, и спустя пару дней обнаружился племянник героя, Павел Шустов. Он рассказал, что Аркадий, младший брат Михаила, всю жизнь хотел найти место захоронения родственника. Теперь ему это удалось, и при возможности семья съездит в Германию, чтобы привезти горсть родной земли на его могилу и возложить цветы.