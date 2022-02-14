Прогноз погоды в Кирове с 14 по 18 февраля: резкое потепление и сильный ветер

На неделе ожидается сильный ветер и снег. Местами - с дождем. Фото: Олег УКЛАДОВ

Надвигается потепление - по меркам зимы. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившую рабочую неделю с 14 по 20 февраля.

Понедельник, 14 февраля

День будет пасмурным и немного снежным - ожидаются обильные осадки с 15 до 18 часов. Температура воздуха установится в пределах -6 градусов. Порывы ветра составят до 8 м/с. Атмосферное давление - 746-748 мм ртутного столба.

Вторник, 15 февраля

С самого утра начнется сильный снегопад, который продлится до полудня. Температура воздуха поднимется до -5, а после - до -3 градусов. Усилится ветер: возможны порывы до 10 м/с. Атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.

Среда, 16 февраля

День будет ясным и солнечным, без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах -3...-5 градусов. Ветер по-прежнему останется сильным: до 9 м/с. Атмосферное давление - 747-748 мм ртутного столба.

Четверг, 17 февраля

День будет пасмурным, но осадков не обещается. С утра термометры покажут отметку в -7 градусов, к полудню - в -4 градуса. Ближе к ночи потеплеет до -2 и начнется обильный снег. Порывы ветра составят до 10-12 м/с. Атмосферное давление начнет падать: с 744 до 738 мм ртутного столба.

Пятница, 18 февраля

Погода будет отвратительной: с самого утра ожидается дождь со снегом, который прекратится к полудню. С 18 часов ожидается обильный снег. Температура воздуха составит от 0 до -1 градуса. При этом ветер усилится еще больше: порывы могут составлять до 17 м/с. Атмосферное давление - 734-736 мм ртутного столба.