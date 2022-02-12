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Происшествия12 февраля 2022 13:26

В Кирове на коляску с младенцем упала снежная глыба с крыши магазина

Ребенка доставили в Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии
Алина Сашина
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ЧП произошло на перекрестке улиц Милицейской и Свободы. Фото: vk.com/kirovoficial

ЧП произошло на перекрестке улиц Милицейской и Свободы. Фото: vk.com/kirovoficial

В субботу, 12 февраля, в Единую дежурную диспетчерскую службу города Кирова поступил звонок о сходе снега с крыши одноэтажного здания на перекрестке улиц Милицейской и Свободы. Об этом сообщили на официальной странице горадминистрации в соцсети.

Снежная масса обрушилась на детскую коляску, в которой находился двухмесячный малыш. Ребенка доставили в Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и теруправления Первомайского района. Они выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительной версии снежная глыба сошла со скатной крыши одноэтажного здания, в котором находится продуктовый магазин.

Мэрия Кирова напоминает организациям всех форм собственности и в особенности управляющим компаниям, что необходимо своевременно проводить очистку кровель от снега и льда. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Сумма штрафа - до 300 тысяч рублей. А если кто-то пострадает в результате падения снежной глыбы, сотрудников или руководителя УК могут привлечь к уголовной ответственности.