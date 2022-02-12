В Афанасьевском районе оштрафовали хозяина собаки, укусившей человека

Владельцы домашних животных обязаны ежегодно вакцинировать своих питомцев против бешенства. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Афанасьевском районе собака напала на человека. Инцидент произошел 20 декабря 2021 года. Как пояснили в региональном Россельхознадзоре, хозяин животного должен был привести его на осмотр к ветеринару в течение 12 часов после происшествия. И оставить ее в ветлечебнице на 10-дневный.

Но владелец пса проигнорировал это требование ветеринарного законодательства РФ. В связи с этим 10 февраля 2022 года хозяина собаки привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Мужчине выписали штраф в размере 500 рублей.

Управление Россельхознадзора напоминает, что владельцы домашних животных обязаны ежегодно вакцинировать своих питомцев против бешенства. Так как это острое инфекционное заболевание является общим для животных и человека. В случае заболевания поражается центральная нервная система: становится необычным поведение, появляется агрессивность. А затем наступает паралич, приводящий к летальному исходу