Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 13:10

В Коминтерне заметили нелегальную снежную свалку

По словам очевидцев, грязный снег свозят прямо к жилым домам
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Садоводы сообщили, что КАМАЗы приезжают на свалку регулярно. Фото: vk.com/onfkirov

Садоводы сообщили, что КАМАЗы приезжают на свалку регулярно. Фото: vk.com/onfkirov

Жители Коминтерна пожаловались на нелегальную снежную свалку. С начала февраля неизвестные складируют рядом с жилыми домами грязный снег, бревна, покрышки, арматуру и бетонные плиты. Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ.

Активисты отмечают, что высота валов уже достигает двух метров. При этом свалка ежедневно разрастается, КАМАЗы с мусором приезжают на место регулярно. Горожане опасаются, что при таянии снега загрязняющие вещества могут оказаться в скважинах с водой.

При этом в Кирове существует только два легальных полигона, куда можно свозить убранный с улиц снег. По факту свалки направлено обращение в министерство охраны окружающей среды Кировской области.