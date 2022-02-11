В Коминтерне заметили нелегальную снежную свалку

Садоводы сообщили, что КАМАЗы приезжают на свалку регулярно. Фото: vk.com/onfkirov

Жители Коминтерна пожаловались на нелегальную снежную свалку. С начала февраля неизвестные складируют рядом с жилыми домами грязный снег, бревна, покрышки, арматуру и бетонные плиты. Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ.

Активисты отмечают, что высота валов уже достигает двух метров. При этом свалка ежедневно разрастается, КАМАЗы с мусором приезжают на место регулярно. Горожане опасаются, что при таянии снега загрязняющие вещества могут оказаться в скважинах с водой.

При этом в Кирове существует только два легальных полигона, куда можно свозить убранный с улиц снег. По факту свалки направлено обращение в министерство охраны окружающей среды Кировской области.