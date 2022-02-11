В Кирове водитель легковушки устроил ДТП, решив проскочить на красный свет

Авария произошла в утренние часы. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 10 февраля, из-за грубого нарушения ПДД на Октябрьском проспекте Кирова столкнулись две легковушки. Авария произошла в 8 часов 20 минут у дома №51. Подробности сообщили в Госавтоинспекции.

По данным сотрудников ГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Заз Шанс» решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате грубого нарушения правил дорожного движения он на скорости врезался в «Киа Рио».

В аварии травмы получил 64-летний водитель корейской иномарки. Потребовалась ли ему госпитализация пока не сообщается. Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и двое получили травмы.