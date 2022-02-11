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Общество11 февраля 2022 8:10

В выходные в Кирове будут ловить пьяных водителей

Профилактические мероприятия пройдут на территории Октябрьского района
Алексей Романов
Алексей Романов
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Останавливать кировских автомобилистов будут и на въездах и выездах из областного центра. Фото: vk.com/gibdd43

Останавливать кировских автомобилистов будут и на въездах и выездах из областного центра. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу,11 февраля, в Октябрьском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Сотрудникам ГИБДД помогут активисты организации «Ночной Патруль» и народные дружинники. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка не оставят без внимания также и въезды и выезды из областного центра. На всех нарушителей будут составлены административные протоколы. Пьяным водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В целях предупреждения коррупции и избежание иных конфликтных ситуаций все патрульные автомобили ГИБДД оборудованы видеорегистраторами. Если вы заметили, что водитель ведет себя неадекватно сообщите об этом по телефону: +7 (8332) 40-61-46 или +7 (8332) 40-61-32.