11 февраля в деревне Чарушины в Кирове временно отключат электричество

Ресурс пропадет практически с раннего утра.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
11 февраля в деревне Чарушины временно отключат электричество. Об этом информирует горадминистрация.
Ресурс будет отсутствовать с 09.30 до 14.00 по следующим адресам:
- д. Чарушины, 1-32;
- ул. Живописная, 15, 19. 22, 27, 28, 34, 38, 42;
- ул. Садоводов, 24;
- ул. Чахловицкая, 23;
- ул. Пихтовая, 10;
- ул. Успешная, 17;
- ул. Мятная, 2.
Электричество пропадет в указанных домах из-за ремонта сетей в деревне. Работы проводит Нововятский РЭС ПО «Южные электрические сети» «Кировэнерго».