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Общество10 февраля 2022 15:14

11 февраля в деревне Чарушины в Кирове временно отключат электричество

На сетях населенного пункта будут проводить работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Ресурс пропадет практически с раннего утра.

Ресурс пропадет практически с раннего утра.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

11 февраля в деревне Чарушины временно отключат электричество. Об этом информирует горадминистрация.

Ресурс будет отсутствовать с 09.30 до 14.00 по следующим адресам:

- д. Чарушины, 1-32;

- ул. Живописная, 15, 19. 22, 27, 28, 34, 38, 42;

- ул. Садоводов, 24;

- ул. Чахловицкая, 23;

- ул. Пихтовая, 10;

- ул. Успешная, 17;

- ул. Мятная, 2.

Электричество пропадет в указанных домах из-за ремонта сетей в деревне. Работы проводит Нововятский РЭС ПО «Южные электрические сети» «Кировэнерго».