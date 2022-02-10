11 февраля в деревне Чарушины в Кирове временно отключат электричество

Ресурс пропадет практически с раннего утра. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

11 февраля в деревне Чарушины временно отключат электричество. Об этом информирует горадминистрация.

Ресурс будет отсутствовать с 09.30 до 14.00 по следующим адресам:

- д. Чарушины, 1-32;

- ул. Живописная, 15, 19. 22, 27, 28, 34, 38, 42;

- ул. Садоводов, 24;

- ул. Чахловицкая, 23;

- ул. Пихтовая, 10;

- ул. Успешная, 17;

- ул. Мятная, 2.

Электричество пропадет в указанных домах из-за ремонта сетей в деревне. Работы проводит Нововятский РЭС ПО «Южные электрические сети» «Кировэнерго».