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Общество11 февраля 2022 6:57

В Вятскополянском районе зафиксировали случай бешенства у собаки

В муниципалитете введен карантин
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Случай бешенства обнаружили у собаки, живущей в селе.

Случай бешенства обнаружили у собаки, живущей в селе.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Вятскополянском районе объявили карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Кировской области.

Как сообщает региональное управление ветеринарии, случай бешенства зарегистрировали у собаки, жившей на территории села Слудка. Болезнь зафиксировали 7 февраля. Сейчас ведомство проводит комплекс мер для локализации и ликвидации бешенства животных в муниципалитете.

Кировчанам напоминают о необходимости регулярно вакцинировать своих домашних питомцев от опасного заболевания. В случае укуса пострадавший должен немедленно обратиться в больницу по месту жительства, а владелец напавшего животного - предоставить его в ветслужбу. О подозрении на заболевание зверей бешенством кировчан просят сразу же сообщать в ветслужбу по месту проживания.