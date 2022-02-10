В Яранском районе мужчина убил собутыльника топором, ножом и молотком

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: vk.com/suskko

ЧП произошло в селе Лум Яранского района. Тело 65-летнего мужчины обнаружили в сарае. Как установили следователи, по этому адресу зарегистрирован 46-летний местный житель. В последний раз его видели 5 февраля, причем вместе с погибшим. Владельца дома разыскали только в Республике Марий-Эл, в городе Волжск, где он прятался от правоохранителей.

Как выяснилось, именно он убил своего знакомого. 5 февраля приятель пришел к нему в гости, они вместе выпили, а после между ними вспыхнул конфликт. Мужчина набросился на знакомого со всем, что подвернулось под руку - мотолок, топор и нож. Несчастный скончался на месте, а убийца, осознав произошедшее, спрятал тело в сарае собственного дома и сбежал.

По сообщению Следственного комитета по Кировской области, яранчанин задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.