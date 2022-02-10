Житель Кирово-Чепецкого района, убивший мать, признан невменяемым

Проходить лечение виновный будет в психиатрическом диспансере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирово-Чепецком районе прошел суд над мужчиной, который убил собственную престарелую мать. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Следствием установлено, что 56-летний житель поселка Пригородный нанес своей матери многочисленные удары руками и ногами по телу после возникшей ссоры. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась.

Мужчину задержали и завели в отношении него уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый состоит на учете у психиатра и страдает тяжелым заболеванием. В связи с этим осужденного признали невменяемым и назначили наказание в виде принудительного лечения в психдиспансере.