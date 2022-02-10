Кировские общегородские катки продолжат работу до весеннего потепления

За содержанием катков до начала демонтирования будут следить подрядные организации. Фото: admkirov.ru

В связи со скорым завершением зимы подрядные организации Кирова начали демонтировать новогодние ели и другие элементы праздничного оформления. Об этом рассказали в горадминистрации.

Так, на сегодняшний день уже приступили к уборке главного символа Нового года в парке имени Гагарина. До конца недели ели демонтируют на Театральной площади и в Кочуровском парке.

Что касается работы общегородских катков, то их решено эксплуатировать до начала весенней оттепели. Напомним, что ледовые площадки организованы в парках Гагарина и ЛПК, на Театральной площади и на стадионе микрорайона Коминтерн.