Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 8:05

Кировские общегородские катки продолжат работу до весеннего потепления

Новогодние ели уже начали демонтировать
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За содержанием катков до начала демонтирования будут следить подрядные организации. Фото: admkirov.ru

За содержанием катков до начала демонтирования будут следить подрядные организации. Фото: admkirov.ru

В связи со скорым завершением зимы подрядные организации Кирова начали демонтировать новогодние ели и другие элементы праздничного оформления. Об этом рассказали в горадминистрации.

Так, на сегодняшний день уже приступили к уборке главного символа Нового года в парке имени Гагарина. До конца недели ели демонтируют на Театральной площади и в Кочуровском парке.

Что касается работы общегородских катков, то их решено эксплуатировать до начала весенней оттепели. Напомним, что ледовые площадки организованы в парках Гагарина и ЛПК, на Театральной площади и на стадионе микрорайона Коминтерн.