В Кирово-Чепецком районе директор аптеки задолжала своим сотрудникам более 500 тысяч рублей

Фармацевты не получали свои заработанные деньги на протяжении семи месяцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирово-Чепецком районе следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении директора аптеки, которая умышленно не платила заработанную плату своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступная деятельность вскрылась благодаря прокурорской проверки. Установлено, что в апреле-октябре 2021 года директор ООО «Центральная районная аптека № 99» на станции Просница не выплачивала зарплату семерым фармацевтам-провизорам. Общая сумма накопленного долга превысила 500 тысяч рублей.

Только после возбуждения уголовного дела и начала расследования женщина решила полностью погасить задолженность. Однако, заслуженное наказание директор аптеки все же понесет. Все материалы уже переданы в суд для вынесения окончательного приговора.