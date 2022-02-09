Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 5:41

В Кирове пройдет бесплатная проверка газового оборудования

Специалисты будут обследовать состояние техники по заявкам горожан
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обследование будет бесплатным в рамках акции.

Обследование будет бесплатным в рамках акции.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщили в областном правительстве, мероприятие стартует 10 февраля и завершится 10 марта. Специалисты во время акции будут проверять техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также газового оборудования в домах и квартирах. По результатам будут составлены предложения для внесения изменений в правила содержания общедомового имущества и работы спецорганизаций, которые обслуживают газовое оборудование.

Обследование будет проводиться по просьбам самих кировчан. Чтобы поучаствовать в акции, нужно оставить заявку по телефону: 8-800-201-00-04. У обратившегося уточнят удобное для проверки время. У всех работников есть форменная одежда и удостоверения.