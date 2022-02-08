В Кирове могут расширить проезжую часть на участке улицы Ленина

Выделение третьей полосы позволит разгрузить перекресток. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове могут расширить участок улицы Ленина. Такую возможность рассматривает администрация города.

Все началось с поста, опубликованного в паблике мэрии «Благоустройство г. Кирова». Один из кировчан предложил расширить отрезок улицы Ленина, чтобы разгрузить его в часы пик.

- Прошу рассмотреть возможность увеличения проезжей части до 3 полос (по направлению от Тимирязева к Современной), чтобы правая полоса использовалась только для поворота направо, с соответствующей секцией светофора. Пропускная способность увеличится в разы! - пишет подписчик.

В комментариях пресс-служба горадминистрации заявила, что это вполне вероятно, и сейчас рассматривается вопрос о расширении проезжей части и выделения отдельной полосы для поворота на Современную. Сроки реализации задумки определят с учетом выделения средств.