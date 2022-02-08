В Кирове строительством школы на Пролетарской занялся новый подрядчик

Конструктив здания рабочие должны выполнить до 31 марта. Фото: admkirov.ru

В Кирове к строительству школы на Пролетарской приступил новый подрядчик - компания «Арман-С». От услуг предыдущей организации отказались из-за срыва сроков. Об этом рассказали в горадминистрации.

Работы на объекте возобновились в 2022 году. К 31 марта планируется выполнить весь конструктив здания. В ближайшее время специалисты займутся устройством вентилируемого фасада и заполнением оконных проемов. На площадке находятся 27 человек, а также два крана и один экскаватор. Стройматериалы рабочим привозят каждый день в немалом объеме.

По плану, в здании будут располагаться актовый и спортивный залы, пищеблок и столовая. Рабочие должны также заняться благоустройством территории - тротуарами, проездами, спортплощадкой, провести озеленение, установить скамейки и ограждения. Полностью готовый объект подрядчик должен сдать до 1 сентября 2022 года.