Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 5:32

В Кирове строительством школы на Пролетарской занялся новый подрядчик

Компания должна сдать полностью готовый объект до осени 2022 года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Конструктив здания рабочие должны выполнить до 31 марта. Фото: admkirov.ru

Конструктив здания рабочие должны выполнить до 31 марта. Фото: admkirov.ru

В Кирове к строительству школы на Пролетарской приступил новый подрядчик - компания «Арман-С». От услуг предыдущей организации отказались из-за срыва сроков. Об этом рассказали в горадминистрации.

Работы на объекте возобновились в 2022 году. К 31 марта планируется выполнить весь конструктив здания. В ближайшее время специалисты займутся устройством вентилируемого фасада и заполнением оконных проемов. На площадке находятся 27 человек, а также два крана и один экскаватор. Стройматериалы рабочим привозят каждый день в немалом объеме.

По плану, в здании будут располагаться актовый и спортивный залы, пищеблок и столовая. Рабочие должны также заняться благоустройством территории - тротуарами, проездами, спортплощадкой, провести озеленение, установить скамейки и ограждения. Полностью готовый объект подрядчик должен сдать до 1 сентября 2022 года.

0