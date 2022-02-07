В Кирово-Чепецке назначат нового городского прокурора

Нового прокурора пока не назначили. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирово-Чепецке ожидаются кадровые перестановки в надзорных органах. В частности, на должность городского прокурора должен прийти новый человек. Об этом сообщает местный портал Чепецк.RU.

Валерий Мышкин покинул свой пост после неполных двух лет службы. Как сообщает портал, уход городского прокурора не стал неожиданностью: «еще на этапе его появления было известно, что в наш город из Слободского он переведен дорабатывать стаж». Другого человека на место Мышкина пока не нашлось.

Портал также сообщает, что в городской прокуратуре сейчас происходят и другие кадровые изменения. Какие именно - не уточняется.