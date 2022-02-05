В Кирове на Слободском тракте произошло смертельное ДТП

Основной удар при столкновении пришелся как раз на пассажирское место. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 5 февраля, в Кирове произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась в 8 часов на Слободском тракте. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 2115» выехал на полосу встречного движения, где на полном ходу столкнулся с «Фольксваген Поло». В результате аварии 42-летний мужчина-пассажир отечественной легковушки погиб на месте, а оба водителя получили травмы.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, послужившие причиной страшного ДТП.