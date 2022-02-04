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Здоровье4 февраля 2022 12:54

В Кирове работают два мобильных пункта вакцинации от коронавируса

Кроме того, привиться можно еще в трех круглосуточных
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Привиться от коронавируса в мобильных пунктах можно в будние дни.

Привиться от коронавируса в мобильных пунктах можно в будние дни.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актуальный график работы пунктов вакцинации сообщает областной Минздрав. Привиться от коронавируса можно в следующих местах:

- ТЦ «ЦУМ» (4 этаж), в будние дни с 11 до 18 часов;

- пункт при поликлинике №7 ККДЦ (Карла Маркса, 47, вход с торца здания со стороны магазина), будни с 8 до 20 часов.

Привиться можно также в любой поликлинике города, которая принимает пациентов без симптомов ОРВИ и коронавируса.

Кроме того, для удобства кировчан работают круглосуточные пункты вакцинации в приемных покоях горбольниц №5 (Семашко, 1), 9 (Дерендяева, 97) и регионального эндокринологического центра (Свободы, 59).

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