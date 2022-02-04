Кировские врачи узкой специализации пришли на помощь медикам участковой и неотложной службы

Прием пациентов ведется с раннего утра и до позднего вечера Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове и области продолжается борьба с резким ростом заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Представители сферы здравоохранения работают в условиях колоссальной нагрузки. Об этом рассказали в региональном оперштабе.

Для того, чтобы не снижать уровень оказания высококвалифицированной медицинской помощи на подмогу участковым терапевтам и сотрудникам неотложной службы пришли врачи узкой специализации.Сегодня в амбулаторных центрах Кирова работают 25 кардиологов, неврологов, офтальмологов и других врачей.

Кроме того, в борьбе с COVID-19 задействованы также 270 студентов медицинского университета. В будние и выходные дни прием пациентов ведется с раннего утра и до восьми часов вечера.