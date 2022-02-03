В Кирове установили новые расценки на погребение в 2022 году

Мэрия предоставляет гарантированные услуги по определенному прайсу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове установили новые расценки на гарантированные похоронные услуги. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, стоимость гарантированных услуг по погребению на территории областного центра равна 8009 рублей 38 копеек:

- оформление необходимых документов - бесплатно;

- предоставление и доставка гроба, а также других необходимых для погребения предметов - 2209,38 рубля;

- перевозка тела на кладбище или в крематорий - 1800 рублей;

- погребение либо кремация с последующей выдачей урны с прахом - 4000 рублей.

Новые расценки вступили в силу с 1 февраля 2022 года. Общая стоимость услуг по сравнению с минувшим годом выросла на 670 рублей.

Мэрия отмечает, что за данную сумму родственникам погибшего выдаются самый простой гроб, табличка и другие нужные предметы. Пакет услуг можно заказать только в полном объеме. Кроме того, в Кирове нет крематория, поэтому тела транспортируют в другие города для этой цели.

Отметим также, что стоимость услуг определяют органы местного самоуправления по согласованию с ПФР и соцфондом. Они индексируются раз в год в зависимости от индекса роста потребительских цен за минувший год.