В Оричах 16-летней девушке, пытавшейся зарезать сожителя своей матери, вынесли приговор

По решению суда отбывать наказание девушка будет в воспитательной колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Оричах прошел суд над 16-летней девушкой, которая ножом ударила сожителя своей матери. Подробности рассказали в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства провели расследование и выяснили, что в июле 2021 года девушка, находясь дома, поссорилась с сожителем своей матери. В ходе конфликта на почве личной неприязни несовершеннолетняя взяла нож и ударила мужчину в область живота. К счастью, потерпевшего вовремя доставили в больницу и он остался жив.

Свою вину осужденная полностью признала. Ей вынесли приговор - два года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Решение суда пока не вступило в законную силу.