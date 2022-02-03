В Вятских Полянах росгвардейцы спасли прохожего с приступом эпилепсии

Росгвардейцы вызвали «скорую» пострадавшему и оказали ему доврачебную помощь до приезда медиков. Фото: vk.com/club150428796

Как рассказали в пресс-службе ведомства, все произошло на днях около полудня. Лейтенант полиции Юрий Сунцов и старший сержант Эдуард Васильев находились на маршруте патрулирования в Центральном микрорайоне. В какой-то момент оба увидели на тротуаре прохожего - молодого человека. Он шел, пошатываясь, а после внезапно упал и не смог встать.

Правоохранители остановили патрульный автомобиль и побежали к пострадавшему. К тому моменту у прохожего начались характерные для эпилептического припадка судороги. Росгвардейцы вызвали «скорую» для молодого человека, а до ее приезда оказали доврачебную помощь. Приехавшие медики срочно госпитализировали молодого человека.