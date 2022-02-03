В четырех районах Кировской области появятся круглогодичные катки

На ледовых аренах планируется развивать хоккей и фигурное катание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области планируют создать четыре катка, которые будут работать круглый год. Об этом сообщает региональное правительство.

Круглогодичные ледовые площадки появятся в Кирове, Омутнинске, Яранске и Слободском. Средства на их обустройство уже предусмотрены в бюджете. Планируется, что на ледовых аренах будут развивать фигурное катание и хоккей, благодаря чему объекты будут привлекать гостей из соседних районов. Поэтому будет параллельно прорабатываться вопрос перевозки детей к ним.

Крытые катки с искусственным льдом появятся там, где есть доступ к воде и электричеству. Детальная разработка проекта подрядчику предстоит совместно с представителями минспорта и минстроя региона уже на месте будущей постройки. Вопрос возведения раздевалок и административно-бытовых помещений будут рассматривать индивидуально.