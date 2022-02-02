Тротуары центральных улиц Кирова расчистят до твердого основания

Возможности спецтехники позволяют быстро и качественно расчищать пешеходные зоны. Фото: admkirov.ru

В Кирове за прошедшие 24 часа выпало почти 3 см осадков. В связи с этим на дорогах и тротуарах города ведутся круглосуточные работы по расчистке снега.

По словам сотрудников АО «Гордормостстрой», в центральной части областного центра до твердого основания очищаются пешеходные зоны и участки возле автобусных остановок. К работе привлечены 30 единиц техники и специалисты ручного труда.

Кроме того, постоянно отрабатываются жалобы кировчан на ненадлежащее содержание улично-дорожной сети. Работу специалистов бригад ручного труда и спецтехники контролируют мастера, которые в случае необходимости корректируют процесс уборки и устраняют все недочеты.