В Унях директор Центра дополнительного образования предстанет перед судом за служебный подлог

Более 20 человек получили фальшивые документы о прохождении обучения на водительские права Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пгт. Уни завершилось расследование уголовного дела в отношении директора центра дополнительного образования. Руководитель бюджетного учреждения подозревается в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, обвиняемый, в 2020-2021 годах, пользуясь своей должностью, помог 22 гражданам получить водительские права категории А1. Директор центра вносил в документы сведения о том, что обучающиеся прошли курс подготовки в полном объеме.

Свою вину мужчина полностью признал. В настоящее время все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного решения. Максимальное наказание за данное преступление - до четырех лет лишения свободы.