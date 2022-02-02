В Вятскополянском районе 13-летний подросток стал виновником серьезного ДТП

Авария произошла в темное время суток на безлюдной дороге. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 1 февраля, в Вятскополянском районе произошло ДТП с участием подростков. Авария случилась в городе Сосновка в 21 час 20 минут на улице Разина у дома №69. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 13-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21213», не имея водительских прав, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21144». В результате столкновения подросток и его ровесник-пассажир получили травмы.

Потребовалась ли кому-то из пострадавших медицинская помощь не сообщается. Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.