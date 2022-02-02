Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 10:43

В Кирове организацию, не почистившую крыши от снега, оштрафовали на 100 тысяч рублей

Такое наказание назначила административная комиссия
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 145 тысяч рублей.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 145 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувший месяц в Октябрьском районе Кирова состоялось три заседания административной комиссии. Как сообщает горадминистрация, на них рассмотрели 20 дел о правонарушениях по материалам, поступившим из полиции и отдела развития и содержания территорий. Всем виновникам назначили свои наказания.

Так, максимальный штраф получила одна кировская организация, которая не почистила крыши и элементы фасадов зданий от снега и наледи. Руководству придется заплатить 100 тысяч рублей.

Наказание назначили и другим организациям - за земляные раскопки на участке без разрешения мэрии, размещение рекламы вне средств наружной информации. 17 раз полиция фиксировала нарушение тишины и покоя в ночные часы.

Общая сумма наложенных штрафов составила 145 тысяч рублей.

0