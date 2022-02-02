В Кирове организацию, не почистившую крыши от снега, оштрафовали на 100 тысяч рублей

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 145 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувший месяц в Октябрьском районе Кирова состоялось три заседания административной комиссии. Как сообщает горадминистрация, на них рассмотрели 20 дел о правонарушениях по материалам, поступившим из полиции и отдела развития и содержания территорий. Всем виновникам назначили свои наказания.

Так, максимальный штраф получила одна кировская организация, которая не почистила крыши и элементы фасадов зданий от снега и наледи. Руководству придется заплатить 100 тысяч рублей.

Наказание назначили и другим организациям - за земляные раскопки на участке без разрешения мэрии, размещение рекламы вне средств наружной информации. 17 раз полиция фиксировала нарушение тишины и покоя в ночные часы.

Общая сумма наложенных штрафов составила 145 тысяч рублей.