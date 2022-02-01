Кировские врачи за сутки совершили более девяти тысяч выездов на дом

Количество вызовов на дом по сравнению с предыдущей неделей увеличилось вдвое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировские врачи за минувший понедельник обслужили более девяти тысяч выездов на дом. Об этом сообщает областной оперштаб.

За 31 января в поликлиники поступило 9388 вызова врача на дом - на 33% больше, чем днем ранее, и вдвое больше, чем неделю назад. Число обращений в «скорую» также растет: в понедельник бригады выехали на 2603 вызова.

В общем и целом эпидемиологическая ситуация в Кировской области остается весьма сложной. С гриппом и ОРВИ на дому находятся 22770 пациентов. С коронавирусом - 19300. Каждые сутки врачи выявляют более 900 новых случаев заражения COVID-19.