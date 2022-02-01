Кировские приставы разыскивают алиментщицу с долгом в 245 тысяч рублей

Женщина может находиться в Кирове. Фото: УФССП по Кировской области

Кировские приставы разыскивают злостную алиментщицу. Об этом сообщает пресс-служба областного УФССП.

Разыскиваемая - 31-летняя Вероника Владимировна Плетнева, 06.09.1990 года рождения, уроженка села Нившера Корткеросского района Республики Коми. У женщины есть двое маленьких детей, и она уклоняется от уплаты алиментов на них. Сумма долга уже превысила 245 тысяч рублей. Веронику разыскивает Кирово-Чепецкий отдел, однако сама она, предположительно, может проживать в Кирове. Известно, что женщина не трудоустроена.

Если вам известно, где находится разыскиваемая, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-912-730-33-43, 8(8332) 48-99-05.