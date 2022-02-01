В Кирово-Чепецком районе пьяный водитель кроссовера врезался в «КАМАЗ»

В аварии серьезно пострадал и сам легковой автомобиль. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 31 января, в Кирово-Чепецком районе столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла в 11 часов 15 минут на 16 км трассы Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки. Данные об этом предоставили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Санг Енг» не справился с управлением и врезался в попутно движущийся «КАМАЗ». При этом установлено, что владелец иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водитель кроссовера получил травмы. Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.