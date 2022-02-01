В микрорайоне Шубино-Ганино мусоросортировочный комплекс не появится

На переработку в комплекс будут отправлять стекло, пластик, картон, бумагу и другие отходы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В микрорайоне Шубино-Ганино не будут строить мусоросортировочный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Кировской области собираются возводить комплексный объект по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. Сейчас проект находится в стадии подготовки: для его размещения подыскивают место. Известно, что он расположится в 30 километрах от Кирова. Однако в микрорайоне Шубино-Ганино он не появится.

После нахождения подходящего участка для размещения площадки специалисты проведут необходимые экспертизы и общественные обсуждения.

Отметим, что строительство комплекса назначено на 2023 год, ввод в эксплуатацию - на 2024. На вторичную переработку в комплекс собираются направлять картон, бумагу, пластмассы и полимеры, стекло, лом черных металлов и алюминии, а также пищевые отходы - на биокомпостирование.