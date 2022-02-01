В Кирове иномарка врезалась во встречную машину и столб

Авария произошла на улице Ленина. Фото: vk.com/gibdd43

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 31 января в 23.11 на улице Ленина. У дома №75 «Хендай Элантра», разворачиваясь, врезалась во встречный ВАЗ-2114, а после от удара въехала в опору линий электропередач.

В результате пострадали три человека - 32-летний и 18-летний водители обеих машин, а также 17-летний подросток, сидевший в отечественной легковушке. Степень тяжести травм не устанавливается, но, скорее всего, все трое обошлись синяками и ссадинами.

Всего на дорогах Кировской области за минувшие сутки произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.