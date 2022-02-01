Железнодорожный вокзал в Кирове сделают удобнее для маломобильных пассажиров

Ремонт территории вокруг вокзала начался еще в 2019 году. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирове продолжаются ремонтные работы на железнодорожном вокзале. Они направлены на то, чтобы сделать само здание и подходы к нему удобнее для маломобильных пассажиров.

Напомним, что в 2019 году у вокзала уложили новый асфальт, а проходы выложили брусчаткой. В 2020-м брусчаткой покрыли и привокзальную площадь, установив на ней стальное ограждение. На платформе №3 также обновили брусчатку и нанесли тактильную линию безопасности.

В прошедшем году в здании вокзала Киров установили современную систему вентиляции. А также заменили твердое покрытие на перроне и сделали капитальный ремонт платформы № 2.

В текущем году уже начали работы по замене дверей на более широкие. Кроме того, планируется отремонтировать центральное крыльцо, установив на нем пандусы. На лестницах должны появиться пять наклонных подъемников.

В зале у пригородных касс планируют оборудовать отдельное окно по продаже билетов для инвалидов-колясочников. Для слабовидящих пассажиров во всех помещениях должны установить тактильные указатели и таблички.

А на привокзальной площади планируют обновить лестницы, ведущие на хоздворы, и отремонтировать платформу №4.