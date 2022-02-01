Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 6:51

В Кировской области производитель пельменей добавлял в продукцию антибиотики

Компании выписали штраф с несколькими нулями
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Содержание антибиотика в пельменях недопустимо согласно требованиям безопасности пищевых продуктов

Содержание антибиотика в пельменях недопустимо согласно требованиям безопасности пищевых продуктов

В одной из партий пельменей кировской компании ООО «Мясные продукты» нашли антибиотики. Производителя привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По словам специалистов, лабораторные исследования подтвердили наличие в пельменях торговой марки «Русские» антибиотика-энрофлоксацина. Его содержание в пищевых продуктах недопустимо согласно требованиям технических регламентов таможенного союза.

Производителя признали виновным и выписали штраф в размере 300 тысяч рублей. Компания не согласилась с таким решением и подала апелляцию. После чего сумму сократили вдвое.

Однако приговор суда юрлицо проигнорировало. Тогда, на ООО «Мясные продукты» завели дело об административном правонарушении. Только после этого штраф был полностью погашен.

0