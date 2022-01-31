В Кирове закрыли два игорных клуба на улицах Лепсе и Кольцова

Из помещений игорных клубок изъяли компьютеры и другое игровое оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконного игорного клуба. Молодому человеку грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По информации сотрудников СК, кировчанин проводил азартные игры с помощью сети «Интернет» в помещениях на улицах Лепсе и Кольцова. За свои «услуги» он получал с клиентов деньги.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Представители Следкома напоминают, что на территории Кировской области организация и проведение азартных игр запрещены законом.