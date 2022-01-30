В 2021 году из-за отравления алкоголем умерли 153 кировчанина

Всего за год произошло 659 случаев острых отравлений химической этиологии.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Специалисты управления Роспотребнадзора по Кировской области составили статистику по случаям острых отравлений в 2021 году.
Так, всего зафиксировано 659 таких случаев. На первом месте - отравление алкоголем и его суррогатами: 252. В большинстве из них пострадавшими стали мужчины в возрасте от 18 до 64 лет. 153 человека погибли в результате отравления.
На втором месте - интоксикация лекарственными препаратами: 131 случай, из них четыре - с летальным исходом. В большинстве ситуаций страдают от отравления препаратами дети до шести лет, случайно добравшиеся до таблеток.
На третьем месте - отравление окисью углерода как следствие пожара или несоблюдения правил использования системы печного отопления. За 2021 год произошло 93 таких случая, 61 из них, к сожалению, закончился трагедией.
За 2021 год также зарегистрировали:
- 33 случая интоксикации наркотическими веществами, 26 из них- смертельные;
- 14 случаев отравления из-за употребления веществ с целью одурманивания (лекарства, газы, и так далее), один из них - с летальным исходом;
- 1 случай отравления ядовитым растением;
- 7 укусов змеи.