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Общество30 января 2022 12:52

В 2021 году из-за отравления алкоголем умерли 153 кировчанина

Роспотребнадзор подвел итоги токсикологического мониторинга за прошедший год
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Всего за год произошло 659 случаев острых отравлений химической этиологии.

Всего за год произошло 659 случаев острых отравлений химической этиологии.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты управления Роспотребнадзора по Кировской области составили статистику по случаям острых отравлений в 2021 году.

Так, всего зафиксировано 659 таких случаев. На первом месте - отравление алкоголем и его суррогатами: 252. В большинстве из них пострадавшими стали мужчины в возрасте от 18 до 64 лет. 153 человека погибли в результате отравления.

На втором месте - интоксикация лекарственными препаратами: 131 случай, из них четыре - с летальным исходом. В большинстве ситуаций страдают от отравления препаратами дети до шести лет, случайно добравшиеся до таблеток.

На третьем месте - отравление окисью углерода как следствие пожара или несоблюдения правил использования системы печного отопления. За 2021 год произошло 93 таких случая, 61 из них, к сожалению, закончился трагедией.

За 2021 год также зарегистрировали:

- 33 случая интоксикации наркотическими веществами, 26 из них- смертельные;

- 14 случаев отравления из-за употребления веществ с целью одурманивания (лекарства, газы, и так далее), один из них - с летальным исходом;

- 1 случай отравления ядовитым растением;

- 7 укусов змеи.

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