Погода в Кировской области на 29 и 30 января: солнечно и легкий морозец

Погода позволит много времени проводить на открытом воздухе Фото: Мария АНАНОВА

Наступившие выходные порадуют кировчан солнышком и небольшим для января морозцем. Погода не помешает больше времени проводить на открытом воздухе. Однако одеться теплее все же придется. «Комсомолка» составила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 29 января, столбик термометра остановится на отметке -8 градусов. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер подует с юго-востока со скоростью 4 м/c. Атмосферное давление пониженное - 745 мм ртутного столба.

В воскресенье, 30 января, немного похолодает. Температура воздуха опустится до -14 градусов. День также прогнозируется ясным. Снега не предвидится. Ветер юго-восточный 3-4 м/c. Атмосферное давление опустится до 740 мм ртутного столба. Метеозависимым жителям области следует внимательнее следить за своим самочувствием.