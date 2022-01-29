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Общество29 января 2022 6:47

Погода в Кировской области на 29 и 30 января: солнечно и легкий морозец

«Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на выходные
Алексей Романов
Алексей Романов
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Погода позволит много времени проводить на открытом воздухе

Погода позволит много времени проводить на открытом воздухе

Фото: Мария АНАНОВА

Наступившие выходные порадуют кировчан солнышком и небольшим для января морозцем. Погода не помешает больше времени проводить на открытом воздухе. Однако одеться теплее все же придется. «Комсомолка» составила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 29 января, столбик термометра остановится на отметке -8 градусов. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер подует с юго-востока со скоростью 4 м/c. Атмосферное давление пониженное - 745 мм ртутного столба.

В воскресенье, 30 января, немного похолодает. Температура воздуха опустится до -14 градусов. День также прогнозируется ясным. Снега не предвидится. Ветер юго-восточный 3-4 м/c. Атмосферное давление опустится до 740 мм ртутного столба. Метеозависимым жителям области следует внимательнее следить за своим самочувствием.

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