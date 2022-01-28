В Кирово-Чепецке водитель «девятки» сбил на пешеходном переходе 42-летнего мужчину

Водитель отечественной легковушки не успел вовремя затормозить при виде пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 27 января, в Кирово-Чепецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась в 5 часов 33 минуты на улице Сосновой у дома №28 корпус 1. Информацию об этом предоставили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» не смог вовремя затормозить и сбил 42-летнего мужчину. Пострадавший при этом переходил дорогу в установленном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы. Потребовалась ли ему медицинская помощь не сообщается.

Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и пять получили травмы. Все происшествия были связаны с нарушением правил дорожного движения.