Жительница Кирово-Чепецка рассчиталась с банком после ареста любимой машины

Иномарку у женщины забрали, чтобы покрыть задолженность перед банком-кредитором. Фото: r43.fssp.gov.ru

В Кирово-Чепецке местная жительница оплатила задолженность после того, как судебные приставы забрали ее любимую иномарку. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Установлено, что женщина должна была банку 200 тысяч рублей. Добровольно погасить просроченный кредит она не собиралась. В собственности у чепчанки находилась легковая машина «Toyota Yaris».

Транспортное средство арестовали и поместили на штрафстоянку. Испугавшись, что автомобиль кто-то купит, должница на следующий день выплатила банку всю сумму.