В Кирове стиральная машина стала причиной смертельного пожара

Причиной возгорания послужило короткое замыкание в проводке стиральной машины Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники кировского следственного комитета начали проверку по факту возгорания, в результате которого погиб 50-летний житель областного центра. По ее завершении будет принято окончательное решение.

По версии представителей ведомства, пожар произошел в одной из квартир на улице Вятской. Предполагаемой причиной воспламенения стало короткое замыкание электропроводки в стиральной машине.

В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Кировчан в очередной раз просят уделять больше внимания пожарной безопасности при пользовании электроприборами.