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Происшествия27 января 2022 9:41

В Кирове стиральная машина стала причиной смертельного пожара

В результате возгорания погиб 50-летний мужчина
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной возгорания послужило короткое замыкание в проводке стиральной машины

Причиной возгорания послужило короткое замыкание в проводке стиральной машины

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники кировского следственного комитета начали проверку по факту возгорания, в результате которого погиб 50-летний житель областного центра. По ее завершении будет принято окончательное решение.

По версии представителей ведомства, пожар произошел в одной из квартир на улице Вятской. Предполагаемой причиной воспламенения стало короткое замыкание электропроводки в стиральной машине.

В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Кировчан в очередной раз просят уделять больше внимания пожарной безопасности при пользовании электроприборами.

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